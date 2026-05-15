レアル・マドリードのフランス代表FWキリアン・エムバペは14日、ラ・リーガの第36節・オビエド戦に後半24分から途中出場。試合後、「アルバロ・アルベロア監督からFW勢では4番手と告げられた」と明かし、波紋を呼んでいる。米スポーツ専門局『ESPN』など複数の海外メディアが伝えた。 ■観客から盛大なブーイング 同日にはFIFAワールドカップ2026「北中米大会」に臨むフランス代表メンバー