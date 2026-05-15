補正予算案の編成を検討していると伝わり、財政悪化への懸念から、長期金利が一時2.7パーセントまで上昇しました。およそ29年ぶりの高い水準です。円相場も1ドル＝158円台半ばまで円安が進み、先月30日の為替介入後の最安値となっています。さらに、株価も値上がり後、一時900円以上値下がりとなり、株安・円安・債券安のいわゆるトリプル安となっています。