中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席について「ビジネス一辺倒で駆け引きをしない」と評価しました。トランプ大統領「習氏はビジネス一辺倒で駆け引きをしない。天気の話もない。駆け引きが無いのは良いことだ」トランプ大統領は14日に収録された「FOXニュース」のインタビューで、首脳会談を行った習国家主席について、「ビジネス一辺倒で駆け引きをしない」などと肯定的に評価しました。また、「背が