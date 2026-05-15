中国の習近平国家主席がアメリカのトランプ大統領を招いた国賓晩さん会で、トランプ大統領が選挙集会などの際に使用している楽曲「YMCA」が演奏されていたと報道されました。イギリスの「インディペンデント」が伝えたもので、中国軍の軍楽隊が晩さん会の終わりごろに演奏したということです。晩さん会ではこの他にも▼「エーデルワイス」、▼「ウィー・アー・ザ・ワールド」などの楽曲が演奏されたとしています。