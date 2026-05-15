中東情勢の影響を受けて、石原環境大臣はごみ袋について需要が増えて一部で品薄になっていると明らかにしました。「必要な供給量は確保されている。冷静な消費行動を心がけてほしい」などと呼びかけています。石原宏高 環境大臣「一時的に通常より多く購入されていることにより、品薄が生じている」