榊原るみ（75）が15日、娘の女優松下恵（45）のインスタグラムを通じ「大野雄二さんへ、感謝を込めて。」と題し、4日に老衰のため都内の自宅で84歳で亡くなった作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんへの追悼のコメントを発表した。榊原が主演した1971年（昭46）の日本テレビ系ドラマ「気になる嫁さん」のオープニングテーマをはじめとした音楽を、大野さんが手がけていた。榊原は「『気になる嫁さん』は、大野雄二さんがテレビ