シカゴを本拠地とするホワイトソックスとカブスが15日（日本時間16日）から、Wソックス本拠のレート・フィールドで3連戦を戦う。両チームが好調の状態で対戦する「ウィンディシティ・シリーズ」。シカゴの街が18年ぶりの熱狂に包まれる。ホワイトソックスはこの日のロイヤルズ戦に6―2で勝利し、6連勝した昨年9月以来の5連勝で、貯金を今季初の「1」に。22勝21敗でア・リーグ中地区首位のガーディアンズに1ゲーム差に迫った。