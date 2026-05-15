警視庁国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、警視庁公安部は15日までに、詐欺の疑いで、右翼団体「救国政治連盟」会長の坂矢吉秋容疑者（75）＝埼玉県八潮市＝ら右翼活動家3人を逮捕した。認否を明らかにしていない。坂矢容疑者の逮捕容疑は2020年6月、自称コンサルタント業の男性と共謀し、個人事業主と偽って給付金を申請して100万円をだまし取った疑い。公安部によると、残り2人もこの男性を通