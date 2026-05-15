実家に眠る“お宝”に関する調査結果が注目を集めている。【映像】お宝の価値が分かったら、どうする？調査を行ったのは、株式会社AZWAY。物価高を背景に注目が集まる“家の中で眠るお宝”について調査を行った。 捨てればゴミ、調べればお宝!? “ガラクタ”の意外な資産価値「実家にある“価値がありそうなモノ” TOP10」の調査では、1位が「昔のゲーム機・ソフト」（28.0%、92人）、2位「古銭・記念硬貨」（25.0%、82