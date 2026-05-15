フィギュアスケートのペア元日本代表、高橋成美さんが15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。MLBドジャースの大谷翔平投手の圧巻の投球に、心をわしづかみにされた。大谷は日本時間の14日に行われたジャイアンツ戦に先発。7回8奪三振無失点で3勝目を挙げた。防御率は0・82は両リーグで断トツのトップだ。映像を見ていた高橋さんは、「結果もそうですし、バシッていう音に心もわしづかみして、何なんですかね。