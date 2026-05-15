アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。青二プロは文書を発表し「訃報弊社所属俳優山崎和佳奈儀(61歳)かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしましたここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告。「なお通夜及び告別式はご遺族のご意向により近親者のみに