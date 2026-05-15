13人組グループ・SEVENTEENの約1年ぶりとなる日本での大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』が13日・14日、東京ドームで開催され、2日間で約10万人を動員した。SEVENTEENSEVENTEENが東京ドームでファンミーティングを行うのは、2023年の『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』以来、約3年ぶり。コンサートとは異なるファンミーティングならではの柔らかい雰囲気の中、メンバーたちはCARAT(＝