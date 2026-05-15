劇団・第三舞台が解散から15年を経て「第三舞台2026」として再結集し、鴻上尚史の新作書き下ろし作『パレイドリア』を東京・紀伊國屋ホールにて8月9〜30日、大阪・サンケイホールブリーゼにて9月4〜6日上演することが決まった。【写真】舞台『パレイドリア』キャスト陣第三舞台は、1981年に早稲田大学演劇研究会を母体として、作家・演出家の鴻上尚史を中心に旗揚げ。結成4年で紀伊國屋ホールに進出すると、『朝日のような夕日