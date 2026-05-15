ジークスター東京の信太弘樹と甲斐昭人が今季限りで引退コートを去るハンドボール界のレジェンド2人が、涙で日本一を誓った。ジークスター東京は14日、ひがしんアリーナでのリーグH・トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城戦後にLB信太弘樹（36）とGK甲斐昭人（39）の「引退セレモニー」を実施。6日に今季限りでの引退を発表した2人は「最後は笑って」とファンにリーグH初優勝を約束した。32-27、勝利を見届けても、ジークスターの