【ミスタードーナツ】では、軽めのランチや小腹がすいた時にぴったりな「期間限定グルメ」を販売中。暑い日にも食べやすい、ひんやり & さっぱりとした美味しさを楽しめそう。今回は、これから暑くなる季節にぴったりな、ミスドの「期間限定グルメ」をピックアップ。2026年9月下旬の販売終了時期まで、飲茶取り扱い店舗でぜひ食べ比べてみてください。 和風、中華風、洋風の冷たい麺メニューが登場！