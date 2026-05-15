◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１５日、栗東トレセン武豊騎手と４戦連続のコンビで挑むエリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は２枠４番に決まった。杉山晴調教師は「悪い印象はないです。今週からＢコース替わりで、内の馬場のいいところで運べていいんじゃないですか」とうなずいた。この日は角馬場から坂路を７１秒８―１６秒４で