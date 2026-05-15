これは筆者自身の体験談です。息子が5歳になり、近所を歩く際に自分から積極的に挨拶をするようにしていました。最初は恥ずかしがっていた息子ですが、ある日、スーパーの帰り道で自分から元気よく「こんにちは！」と声をかけたのです。周囲の大人たちを笑顔にした瞬間を見て、私も親としての意識が変わりました。 息子の成長を感じた瞬間 息子が5歳になった頃、近所を歩く時や幼稚園の送り迎えの際に、私はでき