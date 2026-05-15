きょうは午後も広く晴れる予想で、日中の暑さに注意が必要です。 【写真を見る】東海地方は広く晴れ 夜との寒暖差に注意 日曜日以降は名古屋･岐阜などで30℃以上の｢真夏日｣予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/15 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが朝からよく晴れています。この時間の気温は23.1℃で、汗ばむ陽気になっています。 きょうは午後も晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。雨具は必要なく、洗濯日和にな