東京小岩のアイデアみなぎるパン屋さんがSNSで注目を集めている。 【写真】パンで原寸大の「ベース」を再現してみました 京成小岩駅にほど近い「BoulangerieBASSE」は店主の松永健太さんがバンド活動と並行して2013年に開店。初めは経験も足りず不安定な経営だったというが、勉強と研究を重ねる中で開発した「くるみこしあんクリームチーズ」が人気となりさまざまなメディアで紹介。 一躍、人気のパン屋さん