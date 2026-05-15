元TBSでフリーの吉田明世アナウンサー(38)が15日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。 【写真】髪をバッサリ切って、スッキリとした表情 「なんだかいつの間にかロングヘアになっておりましたが、」と書き出し、「ズボラな私がこれ以上髪を伸ばし続ける理由がどこにも見当たらず、バッサリ切りましたー！」と投稿。 「ドライヤーですぐ乾くしセットも楽だしなんだ