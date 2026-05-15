元福岡放送アナウンサーで、たけし軍団のガダルカナル・タカの妻でもあるタレントの橋本志穂が13日、自身のインスタグラムを更新。交換期限が迫ったチキンを受け取るために出かけたことを伝えた。 【写真】メガネ姿のナチュラル無防備バイクで駆けつけ交換終了の顔 橋本は「#ケンタッキーフライドチキン」のハッシュタグをつけて、「今日しかない！」と書き出した。「先月末に交換期限が迫ったケンチキのバ