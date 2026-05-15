回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、回転レーンで商品を流している店舗数が世界ナンバーワンであるとして「ギネス世界記録」に認定されたことを受け、「ギネス世界記録達成記念」フェアを5月15日から期間限定で開催します。「生サーモン（一貫）」が全店特別価格110円（以下、税込）で販売されます。【写真】「太刀魚」の寿司も！おいしそう！うに、牛タンも豪華！「生サーモン（一