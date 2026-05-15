中国の習近平国家主席がホルムズ海峡開放問題に関連して協力の意思を示したと、トランプ米大統領が伝えた。ロイター・AFP通信などによると、トランプ大統領は14日（現地時間）、中国訪問日程に同行したFOXニュースのキャスター、ショーン・ハニティー氏のインタビューで、「彼（習主席）はホルムズ海峡の開放を望んでいる。『いかなる形であれ手助けできることがあれば協力したい』と話した」と述べた。続いて「彼は（イランに）軍