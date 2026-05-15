14日、日本マクドナルドは「ご当地マック」の新シリーズとして、「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」の3種を期間限定で20日に発売すると発表した。 CMには、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが人気アニメ『聖闘士星矢』（セイントセイヤ）の格好をし、同アニメの初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」の替え歌を