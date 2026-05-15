2026年5月、価格.comや食べログを運営するカカクコムに対し、欧州系PEファンドEQTがTOB（株式公開買付け）を実施し、非上場化を目指す方針を明らかにした。買付け総額は約5900億円規模。 これに対し、カカクコム取締役会は賛同意見を表明したものの、より有利な対抗提案が現れた場合には再検討可能とする「Fiduciary Out条項」が付されており、案件はなお流動的な状況にある。実際、LINEヤフー陣営による対抗提案観測も浮