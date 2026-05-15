俳優の山下智久（41）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。愛称「山P」と呼ばれるようになったきっかけを明かした。MCの「ハライチ」澤部佑から山Pと呼ばれるようになったのはジュニア時代からかと問われた山下は、「そうですね。当時千葉から通っていたので。当時総武線に乗って移動していたんですけれど、そこに乗っていたメンバーがいっぱい」と振り返った。メンバーには「嵐のメン