女優の南野陽子（58）が14日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。同番組で共演した、音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（68）のアドバイスを明かした。「人の見方でいうと」と切り出した南野は、「秋元さんに“彼氏とかできたらじゃんけんは強い？って絶対に聞け”って言われて」と回想。以来“教え”を守っているという南野は「“強い”とか”どうだろう”とか、いろんな