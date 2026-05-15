嵐の「Love so sweet」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、「カイト」に続く自身2作目のミリオンポイントを達成した。【画像】嵐「Love so sweet」ミリオンの内訳（表）最新5月18日付で、週間0.6万PT（5,563PT）を獲得。累積ポイントが、1100.3万PT（1,002,963PT）に到達した。【累積ポイントの内訳※添付の