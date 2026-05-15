人気アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが４月１８日に死去したことが１５日、分かった。６１歳だった。所属事務所の青二プロダクションが公式ホームページで報告した。「弊社所属俳優山崎和佳奈儀（６１歳）」とし「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく２０２６年４月１８日永眠いたしましたここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告した。「名探偵コナン」