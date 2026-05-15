一部区間は「山形道じゃない」宮城県の東北道の村田JCTから分岐して山形県を横断し、日本海側の鶴岡JCTまでを結ぶのが「山形道」です。現在は日本海東北道に編入された鶴岡JCT〜酒田みなとIC間も含めた約157km（キロポスト上の距離）が、2001年までに開通。山形県で最初の高速道路でもあります。【つなげないの…？】これが「一般道が挟まる高速道路」です（地図／写真）それから25年のあいだに4車線化なども進みましたが、路