犬が飼い主の『服の上で眠る』心理４選 飼い主の服をかき集め、服の上で愛犬が眠っている--犬を飼っているご家庭では、よくみられる光景です。なぜ犬たちは飼い主の服の上で眠りたがるのでしょうか。その心理を解説します。 1.安心感を求めている 犬が飼い主の服の上で眠りたがる根本的な理由は、「安心感」です。飼い主の服には、飼い主の匂いが強く染み付いています。人間には感じられない匂いでも、犬たちはそのわ