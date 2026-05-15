【趣味ギア適性診断】ご自身もオーディオ＆ビジュアルマニアだという野村ケンジさんは、さまざまなメディアで活躍するAV評論家。そんな彼のAVルームには、さまざまな「音」へのコダワリが凝縮されていた！＊＊＊＜趣味達人の秘密基地訪問＞「音楽に興味を持ち始めたのは学生の頃。当時バンドを組んでいて、モニターヘッドホンなどを使ったりしたことがきっかけです」と野村さん。故に「原音をいかに忠実に再現できるか」が