料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。明るい黄色の小花が枝いっぱいに咲き誇るミモザは、春の訪れを告げる植物の一つ。今回は、そんなミモザの花のような華やかなアスパラのミモザサラダをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらアスパラのミモザ風サラダを作るのにかかる時間約15分アスパラのミモザ風サラダのカロリー約192kcal／1人分アスパラのミモザ風サラダ明るい黄色の小花が枝いっぱいに