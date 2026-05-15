鍋を移動するときや、熱いお皿などを取り出すときに必要な鍋つかみ。布製のものは焦げたり、汚れが付いたりとお手入れが面倒です。そこでおすすめしたいのが、シリコーン素材の鍋つかみ。ダイソーで購入できるのですが、一度使えば手放せなくなること間違いなしですよ。大人可愛いミッキーデザインの商品をご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鍋つかみ（ミッキーマウス）DC10価格：￥220（税込）耐冷／耐熱温