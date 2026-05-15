ディズニー好き、園芸好き必見！ダイソーの園芸グッズ売り場ですごいアイテムを発見しちゃいました。ディズニー・ピクサー映画「トイ・ストーリー」の大人気キャラクター、エイリアンの植木鉢が550円（税込）で売られていたんです。他で買ったら2,000円はしそうなクオリティ。これは必見ですよ。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：立体タイプ（トイ・ストーリー）エイリアン4号 12cm価格：￥550（税込）