ダイソーの『キーホルダー（ミニ水鉄砲）』は、見た目はかわいいミニチュアキーホルダーながら、実はしっかり遊べるアイテム。価格は￥330（税込）と少し高めですが、キャップ付きの給水構造や約3mの飛距離などギミックは本格的。キーホルダーとして持ち歩ける、遊び心あふれるユニークな商品です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダー（ミニ水鉄砲）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45504