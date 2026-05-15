IACEトラベルは、株氏優待制度を新設する。毎年3月末時点の株主名簿に記載・記録された株主のうち、100株以上を保有し、かつ半年以上継続保有している株主を対象に、QUOカード2,000円分を進呈する。毎年6月上旬に発送予定の定時株主総会の招集通知に同封する。開始時期は2027年3月末日から。