キャセイパシフィック航空は、搭乗開始時刻と搭乗締切時刻を、6月1日から変更する。搭乗締切時刻を出発時刻の15分前とする。香港発の全便では搭乗開始時刻を従来より5分繰り上げる。利用者や職員のフィードバックをもとに導入を決めた。出発前に機内でゆったりと、落ち着いて過ごすことができるスムーズで快適な搭乗体験が重視されていることを踏まえ、搭乗開始時刻を前倒しすることにより、定時出発に向けた最終準備や直前の変更