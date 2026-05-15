サンフランシスコ観光協会とサンフランシスコ国際空港は、4月22日から24日にかけて東京でセールス・ミッションを開催した。初日には40名以上の旅行業界関係者を対象としたデスティネーション・セミナーを開催。2日目はメディア関係者やSNSインフルエンサーを招いたサンフランシスコ発祥のシーフード料理チョッピーノの特別クッキング教室を実施。3日目は主要パートナー約40名を招いたVIPレセプションを開催し、数十億ドル規模の投