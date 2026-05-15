洗い物が少しだけ多めに出た日、水切りラックがいっぱいで置き場所に困ったことはありませんか？あともう少しだけ置くスペースが欲しい…そんな時に便利なアイテムがセリアにあります♡コンパクトサイズなので、調理台のちょっとしたスペースにも置きやすく、洗った食器の一時置きにぴったりですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：抗菌マイクロファイバー吸水マット価格：￥110（税込）サイズ（約）：20×30cm販売