グーグル（Google）は、同社のAndroidスマートフォン「Google Pixel」シリーズについて、5月の月次ソフトウェアアップデートを公開した。対象デバイスに、今後数週間にわたり段階的に提供される。 対象デバイスは、「Google Pixel 7a」以降のPixelスマートフォンと「Google Pixel Tablet」で、Android 16が搭載されているデバイスが対象。 アップデートでは、特定の条件でバッ