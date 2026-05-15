KDDIは、「Pontaパス」の会員特典として、iOS版「Pontaパス」アプリ内で「迷惑メッセージ・電話ブロック」機能の提供を開始した。 同機能は、トビラシステムズのデータベースを活用し、迷惑電話や迷惑メッセージを警告表示するもの。公共施設や企業などから着信した場合は、イエローページ情報をもとに発信元の名称が自動表示される。 従来は専用アプリのインストールが