お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんは5月14日、自身のInstagramを更新。5月上旬に第1子となる男の子が誕生したことを報告しました。【写真】第1子を抱くアンガールズ田中相方・山根さんも祝福のコメント田中さんは「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！（笑）」とつづり、1枚の写真を公開。生まれたばかりの赤ちゃんを抱く田中さんの姿が収められ