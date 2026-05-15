JR長崎駅前で整備が進められていた新しい歩道橋が、15日朝から通行できるようになりました。 歩道橋は、3年前から撤去工事が行われていた旧高架広場にかわるもので「JR長崎駅前」の南側と北側を結びます。 15日午前10時から供用が開始されました。 （冷川小粹アナウンサー） 「歩道橋の幅は、4.5メートルと広々。下を見るために立ち止まっている人がいても、後ろをスムーズに通れる設計」