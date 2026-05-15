マウンド上で異彩を放つ大谷。彼のロースター登録上の“優位”を問題視する意見は相次いでいるようだ(C)Getty Imagesやはり球界内には大谷翔平（ドジャース）に対する“特例”に反発する関係者は少なくないようだ。【動画】見事なコントロール！大谷翔平、圧巻の奪三振シーンをチェック現地時間5月13日に行われたジャイアンツ戦で今季7度目の登板を果たした大谷は、7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と快投。開幕