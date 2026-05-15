熊本県阿蘇市波野の高原で、スズランが純白の可憐な花を咲かせています。 【写真を見る】“純白の可憐な花” スズラン見ごろ九州で唯一、阿蘇地域に自生熊本 阿蘇市波野の標高約750メートルあるスズラン公園では、約5万株が自生し、5ミリほどの可憐な花を咲かせています。 別名「君影草（きみかげそう）」 スズランは、花の形が「鈴」に似ていることからこの名がつけられていて、別名「君影草（きみかげそう）」とも