熊本市西区小島に新しく誕生した熊本南警察署の「小島駐在所」で、落成式が開かれました。 【写真を見る】2つの駐在所が統合「小島駐在所」が落成相談室拡充やバリアフリー化で地域守る拠点に熊本南警察署 安全安心の地域を実現へ 運用から40年以上が経ち、老朽化していた松尾駐在所と統合して新しくなりました。 小島駐在所渡邊大巡査（21）「地域住民の期待と信頼に応えるべく、勤務員相互に力を合わせて、安全