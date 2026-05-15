È¬Âå»Ô¤Î¿·Ä£¼Ë·úÀß¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È¬Âå»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ÔµÄ¤ÎµÄ°÷Êó½·¤òÄä»ß¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 5·î15Æü¤ÎÎ×»þ»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÄ°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾ì¹çÊó½·¤Î»Ùµë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¾òÎã°Æ¤Ç¤¹¡£ ¾òÎã°Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö±ø¿¦»ö·ï¡× ¤³¤Î¾òÎã°Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¿·Ä£¼Ë·úÀß¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢È¬Âå»Ô¤Î¿·Ä£¼Ë·úÀß¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åìµþ¤Î½àÂç¼ê¥¼¥Í