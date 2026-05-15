BTSが、特にラテンアメリカで人気を高めていることが確認された。メキシコシティ公演（7日、9日、10日）で15万人を動員し、公演場のスタジアムの外にはチケットが入手できなかったファンが、3日間で約10万人集まるなど、大盛況で終えた。韓国通信社の聯合ニュースは14日「ラテンアメリカ（中南米）ファンのこの熱気は音楽配信市場でも力を見せた。14日、音楽・エンターテインメントデータ集計メディアのルミネートによると、3月20