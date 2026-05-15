アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる、声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことが15日、所属事務所の公式サイトで発表されました。61歳でした。山崎さんは、2026年2月に病気療養中のため当面の間、すべての活動を休止することが発表されていました。■所属事務所の発表全文弊社所属俳優 山崎和佳奈儀（61歳）かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしましたここに生前賜りましたご厚誼を深謝